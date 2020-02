Un Posto al Sole, anticipazioni del 21 Febbraio: ombre su Marina

In attesa di scoprire cosa accadrà nella puntata di Un Posto al Sole di stasera, la RAI ha già diffuso la trama dell'episodio di domani, 21 Febbraio, che chiuderà la settimana della soap opera ambientata a Napoli. Una settimana che a quanto pare saluterà gli utenti con alcuni colpi di scena.

Un Posto al Sole - Anticipazioni del 21 Febbraio

Un tragico evento inaspettato getterà un’ombra oscura su Marina.

Susanna rivela a Nicotera i dubbi sulla sua scelta professionale, mentre Michele e Silvia si convincono che Rossella voglia andare via di casa. Andrà davvero a finire così?

La puntata di Un Posto al Sole andrà in onda nuovamente alle 20:45 su Rai 1, e come sempre potrà essere vista anche sulla piattaforma proprietaria RaiPlay che è stata lanciata lo scorso Novembre e permette di accedere all'intero catalogo anche in formato on demand, dietro registrazione gratuita.