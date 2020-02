Un Posto al Sole, le anticipazioni del 4 Febbraio: Roberto contro Serena

In attesa della puntata di Un Posto al Sole di stasera 3 Febbraio, sono state diffuse anche le prime anticipazioni di ciò che andremo a vedere nella serata di domani, 4 Febbraio 2020, su Rai 3. Al centro delle vicende ci saranno ancora una volta Serena e Filippo, ma entrerà in gioco anche Roberto Ferri.

Nella sinossi ufficiale si legge che mentre Serena, al B&B, vive con Leonardo un innocente momento di leggerezza, Roberto, stanco di vedere il figlio in crisi, decide di forzare la mano andando a parlare con la ragazza.

Costretto a vedere Fabrizio per lavoro, Marina mantiene le distanze, ma per entrambi è difficile. Tornato da Londra, Andrea affronta con Arianna un difficile confronto.

La puntata andrà in onda, come sempre, alle 20:45 su Rai 3. L'episodio della storica serie televisiva ambientata a Napoli si potrà guardare anche in streaming sul sito web ufficiale della Rai, tramite RaiPlay o attraverso l'applicazione RaiPlay sia da smartphone che da PC, anche on demand per coloro che non avranno modo di seguirla in diretta anche in occasione dell'approssimarsi del Festival di Sanremo.