Un Posto al Sole, anticipazioni del 5 Marzo: svolta per Serena e Filippo?

Un Posto al Sole - 5 Marzo 2020

Un Posto al Sole - 5 Marzo 2020

Dalle indagini sulla morte di Sebastiano Rosato emergono nuovi elementi che spingeranno Giovanna a fare ulteriori approfondimenti per accertare la verità.

Mentre Niko intraprende una trattativa serrata con Alberto per l’acquisto della sua auto, Peppe Capasso arriva ai ferri corti con i condomini del Palazzo.

Dopo la mail ricevuta da Filippo, Serena realizza con amarezza che le loro strade si stanno allontanando sempre di più.

Come ampiamente raccontato nelle passate settimane, tutti gli episodi potranno essere visti non solo in diretta su Rai 3, ma anche sulla piattaforma RaiPlay sia in diretta che in formato on demand.