Un Posto al Sole, anticipazioni del 6 Marzo: Marina senza pace

A poche ore dalla messa in onda della puntata di Un Posto al Sole di stasera, la RAI ha già diffuso la trama e le anticipazioni dell'episodio della soap opera che andrà in onda domani, ovviamente su Rai 3 alle 20:45.

Un Posto al Sole, anticipazioni del 6 Marzo 2020

In balia di un profondo malessere, Marina non si darà pace per l’aggravarsi della situazione giudiziaria di Fabrizio e avrà al suo fianco Roberto, solidale e premuroso.

Con la complicità di Franco, Niko terrà ancora un po’ sulle spine Alberto riguardo all’acquisto della sua auto.

L’equilibrio molto precario tra mastro Peppe e i condomini del Palazzo sarà destinato a precipitare e bisognerà correre ai ripari.

Come ampiamente raccontato nelle scorse ore, Un Posto al Sole può essere seguito in diretta su Rai 3 o, in alternativa, sulla piattaforma proprietaria RaiPlay sia in diretta che in formato on demand.