Un Posto al Sole, anticipazioni del 7 Febbraio: Giulia cade nella trappola di Marcello?

Dopo le anticipazioni di Un Posto al Sole del 6/02, è stata diffusa anche la trama della puntata della soap opera ambientata a Napoli che andrà in onda domani sera, 7 Febbraio.

Dopo essere stati allertati da Ornella, Niko e Angela si attiveranno per dimostrare alla madre che è vittima di un truffatore, ma Giulia, chiusa ad ogni avvertimento, sembrerà decisa a trasferire i soldi a Marcello.

Nel frattempo, durante la conferenza stampa di presentazione di Fabrizio le domande scomode di un giornalista metteranno in crisi Marina.

Un Posto al Sole sarà trasmesso come sempre alle ore 20:40 su Rai 3. Per coloro che non avranno modo di seguirlo, in quanto allo stesso orario inizierà anche Sanremo 2020, l'episodio sarà disponibile anche sulla piattaforma di streaming on demand della Rai, RaiPlay, che consente non solo di effettuare lo streaming in diretta di tutti i canali della televisione di Stato, ma anche di recuperare le puntate in un secondo momento.

Centrale anche in questo appuntamento sarà quindi la vicenda di Giulia, che sembra essere caduta nel tranello di Marcello, nonostante i consigli dell'amica che è stata messa in allarme da Niko ed Angela. Nessuna novità invece dal fronte Sereno e Filippo, che negli ultimi giorni si sono allontanati ulteriormente.