Un Posto al Sole, anticipazioni puntata del 3 Febbraio 2020

Sarà l'episodio 5431 di Un Posto al Sole quello che andrà in onda domani sera, lunedì 3 Febbrai 2020, su Rai 3 alle ore 20:45, ed a quanto pare aprirà una settimana molto movimentata per i protagonisti della soap opera ambientata a Napoli.

La puntata di domani girerà ancora una volta intorno alle vicende di Filippo Sartori (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro). Filippo a quanto pare cercherà di parlare con la compagna, ma non è detto che questa gli darà l'occasione di chiarire.

A Napoli arriverà nel frattempo Andrea Pergolesi (Davide Devenuto), dove potrà riabbracciare l'amata Arianna (Samantha Piccinetti) con cui vivrà una notte di passione.

Resta intanto da capire come si comporterà la maestra Maria Grazia (Tiziana Bargatella) dopo l'aggressione verbale a Franco davanti agli occhi della figlia. Rientrerà in gioco un tema più volte trattato in Un Posto al Sole: il web. Il filmato del battibecco tra il genitore e la docente infatti finirà sul web, e la sua diffusione potrebbe significare tanti problemi per l'educatrice. Cosa succederà?

La settimana che partirà domani sarà a tutti gli effetti la più importante dell'anno per la RAI, con il Festival di Sanremo 2020 che inizierà ufficialmente martedì prossimo, catalizzando tutti le attenzioni della TV italiana.