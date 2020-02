Un Posto al Sole, anticipazioni puntata 5 Febbraio: Serena e Filippo sempre più lontani

In attesa di scoprire cosa accadrà nella puntata di oggi di Un Posto al Sole, di cui abbiamo avuto modo di parlare su queste pagine ieri riportando la trama, guardiamo già oltre e ci immergiamo nell'episodio che andrà in onda domani sera, sempre alle 20:45, su Rai 3.

La puntata si articolerà su più fronti. La maestra Maria Grazia, dopo la sfuriata contro Franco davanti agli occhi della figlia, rivelerà un lato inaspettato e struggente della sua personalità.

Rapporti sempre più tesi tra Filippo e la compagna Serena, a causa della presenza di Leonardo che non sembra essere disposto a rinunciare all'ex del giovane Ferri.

Giulia nel frattempo continuerà a parlare con Marcello ma, proprio quando sembra ormai definitivamente caduta nella trappola dell'uomo, verrà salvata da Ornella che intuirà il passo falso che sta per commettere la storica amica.

Un Posto al Sole tornerà come sempre alle 20:45 su Rai 3. La puntata potrà essere vista non solo in TV, ma anche sulla nuova piattaforma RaiPlay sia in diretta che on demand, tramite le apposite funzioni. Probabile che molti si affideranno a quest'ultimo metodo in quanto la soap opera ambientata a Napoli andrà in diretta concorrenza con Sanremo 2020, in onda dallo stesso orario sulla rete ammiraglia Rai 1.