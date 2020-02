Un Posto al Sole, le anticipazioni della puntata del 6 Febbraio

Come di consueto, è ora di tuffarci nella puntata di Un Posto al Sole che andrà in onda domani 6 Febbraio su Rai 3. In attesa di scoprire cosa accadrà nell'episodio di oggi 5 Febbraio, la RAI ha già diffuso le prime anticipazioni su ciò che andremo a vedere tra poco più di 24 ore.

Allarmata per quanto ha appreso da Renato, Ornella inizierà ad intuire a quali rischi si sta esponendo Giulia e proverà a mettere in guardia l’amica riguardo a Marcello. A causa di Andrea, Samuel vede sfumare i suoi piani romantici con Arianna.

Andrea infatti è tornato nella puntata di qualche giorno fa, mentre dal fronte Filippo e Serena non sembrano arrivare novità. Nella puntata di Un Posto al Sole di questa sera infatti i due si allontaneranno ulteriormente, complice anche la sfuriata del padre Roberto Ferri contro l'ormai ex compagna del figlio.

Interessante anche notare come la vicenda di Giulia, che è quasi caduta nella trappola di Marcello, si avvii verso una conclusione lieta grazie ad Ornella che intuirà il passo falso che sta per commettere l'amica.

La soap opera come sempre andrà in onda alle 20:45 su Rai 3, ma potrà essere vista anche on demand sulla piattaforma RaiPlay per coloro che intendono seguire Sanremo 2020.