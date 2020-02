Un Posto al Sole, anticipazioni e trama del 26 Febbraio: Filippo e Serena ancora lontani

In attesa di scoprire cosa accadrà nella puntata di Un Posto al Sole di questa sera, la televisione di Stato ha già diffuso le prime indiscrezioni ed anticipazioni sulla puntata della soap opera ambientata a Napoli che andrà in onda domani, 26 Febbraio 2020.

Un Posto al Sole - Puntata del 26 Febbraio

La distanza e le incomprensioni tra Filippo e Serena sembrano aumentare sempre di più. Tra i due c'è sempre Leonardo, pronto ad approfittare della tensione per sedurre la donna che ama, che fino a qualche puntata fa sembrava essere pronta al ritorno con il giovane Sartori.

Nel frattempo, al Vulcano Filippo seminerà il panico tra lo staff quando sospetterà che un critico gastronomico sia arrivato per recensire il locale. Il ristopub sarà all'altezza?

La puntata potrà essere vista su Rai 3 alle 20.45 o, in alternativa in streaming ed on demand sulla piattaforma RaiPlay.

