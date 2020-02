Un Posto al Sole, anticipazioni e trama del 28 Febbraio: Marina al bivio

In attesa della puntata di stasera di Un Posto al Sole, è stata diffusa la trama dell'episodio che andrà in onda domani sera 28 Febbraio, in onda alle ore 20.45 su Rai 3, che chiuderà questa nuova settimana della soap opera ambientata a Napoli.

Un Posto al Sole, puntata del 28 Febbraio

Mentre Alberto è alle prese con le prime difficoltà economiche, Clara, sempre più scossa e addolorata, si recherà in ospedale per abortire.

Marina è ancora più più divisa tra l’esortazione di Ferri a lasciare le cose come stanno e il coinvolgimento emotivo per Fabrizio.

Nel frattempo, Guido insieme al malcapitato Niko e la complicità di Renato inizierà a svuotare la cantina. Ma dietro la porta c'è una gradita sorpresa.

La puntata come sempre potrà essere vista in diretta su Rai 3 o in alternativa sulla piattaforma RaiPlay sia in formato live che on demand.