Un Posto al Sole: anticipazioni e trama della puntata del 10 Febbraio

Dopo la classica pausa del weekend, torna questa sera alle 20:45 su Rai 3 Un Posto al Sole, la soap opera italiana più longeva di sempre, che darà seguito a quanto avvenuto negli ultimi episodi della scorsa settimana.

Come abbiamo avuto modo di vedere, Giulia è stata messa in guardia dalla trappola di Marcello dagli amici di lunga data Ornella, Niko e dalla figlia Angela, che si sono attivati per aiutare la donna dal truffatore.

Nella puntata di stasera, dopo il confronto telefonico con Marcello, Giulia deve decidere a chi credere.

Nel frattempo, Arianna cerca di contattare Andrea per comunicargli la nuova convocazione del tribunale dei minori circa l'adozione.

Ci sarà spazio anche per Alberto, che è sempre più preoccupato per la sua posizione lavorativa all’interno dei Cantieri ed avrà paura di perderli.

Un Posto al Sole andrà in onda come sempre alle 20:45 su Rai 3. La puntata sarà trasmessa in diretta anche sulla piattaforma RaiPlay, da cui è possibile recuperare anche gli episodi precedenti attraverso la sezione on demand. E' però richiesta la registrazione, che è completamente gratuita.