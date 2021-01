Un posto al sole, incredibile colpo di scena: Nina Soldano lascia la soap di Rai 3

Un posto al sole ha detto addio ad uno dei suoi personaggi più celebri, ovvero la perfida Marina Giordano interpretata da Nina Soldano. Dopo questo incredibile colpo di scena la soap di Rai 3 non sarà più la stessa.

Nella puntata andata in onda lo scorso 7 Gennaio abbiamo assistito ad un finale che ha lasciato letteralmente di stucco i telespettatori. Marina Giordano ha infatti lasciato la città di Napoli mentre Roberto la guarda allontanarsi. I fan della serie hanno preso d'assalto i social network per esprimere tutto il loro dissenso. Un utente ha scritto: "Un posto al sole senza le colonne portanti non è la stessa cosa, e Marina è una di quelle. Se il 2021 inizia già così non va per niente bene! Senza nemmeno prepararci all’idea no eh".

Non è ancora chiaro se questo addio sia definitivo o solo temporaneo ma, ciò che è certo è che questa scelta è stata presa dagli sceneggiatori e non dall'attrice, come rivelato dalla stessa Nina Soldano attraverso un post su Twitter:

"L'uscita di Marina non è stata una mia scelta. Se Marina, tornerà e quando io questo ancora no lo so , l’unica certezza è la sua partenza. Grazi per la stima, affetto e tanto amore, non fanno altro che riempirmi il cuore di gioia. Vi amo".

Un posto al sole ha subito uno stop per via del Covid-19 ma, gli sceneggiatori hanno anche dato vita allo spin-off disponibile su Rai Play intitolato Un po' sto a casa.