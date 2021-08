Un Posto al Sole, perché oggi la soap di Rai 3 non va in onda?

Un Posto al Sole è ormai da anni un vero e proprio rito per tante famiglie italiane: la soap tutta partenopea in onda su Rai 3 dal lontano 1996 ha un posto nel cuore di milioni di spettatori che nessuno potrà mai toglierle. Proprio quegli spettatori, però, potrebbero ricevere stasera una spiacevole sorpresa.

Spulciando la programmazione della terza rete della TV di Stato, infatti, possiamo notare che un Posto al Sole non andrà in onda durante la fascia serale di questo 9 agosto 2021: cosa succede, dunque? Cancellazione improvvisa? Nuovi stop alla produzione causa COVID, come già accaduto nei mesi scorsi?

Niente di tutto ciò: Un Posto al Sole, molto semplicemente, si concede la solita pausa estiva. Ciò vuol dire che la popolarissima soap non andrà in onda non soltanto stasera, ma fino a lunedì 23 agosto, giorno in cui si tornerà a Palazzo Palladini con un episodio inedito che verrà trasmesso come di consueto alle 20:45.

La pausa estiva, d'altronde, non dovrebbe essere una sorpresa per gli aficionados dello show, essendo questa un'abitudine che va avanti ormai da un bel po' di tempo. Due settimane, in fondo, passano piuttosto in fretta! Nell'attesa, scopriamo insieme cos'ha spinto Nina Soldano a lasciare Un Posto al Sole.