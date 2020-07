Un Posto al Sole torna stasera: le anticipazioni delle puntate

Dopo tre mesi di lockdown, torna stasera su Rai 3 Un Posto al Sole. Alle 20:45 infatti andranno in onda su Rai 3 le nuove puntate della soap opera ambientata a Napoli, la cui produzione si era fermata a marzo proprio a ridosso della quarantena imposta dal Governo.

Secondo quanto affermato da vari attori, tra cui Miriam Candurro che interpreta Serena, non ci sarà alcun riferimento al Covid-19, tanto meno alcun salto temporale. Ciò, quindi, vuol dire che si riprenderà esattamente da dove si erano interrotte.

Di seguito le anticipazioni diffuse dalla Rai per gli episodi di questa settimana.

Un Posto al Sole - Anticipazioni puntata 13 Luglio

Dopo l’ennesima discussione con Filippo, Serena prende una decisione destinata a cambiare i rapporti tra lei e l’ex marito. Provato da tensioni al Pastificio e ai Cantieri, Fabrizio cerca di ritrovare un po’ di serenità con Marina.

Un Posto al Sole - Anticipazioni puntata 14 Luglio

Mentre in Viola cresce la preoccupazione per l’incolumità di Eugenio, il boss Tregara sembra deciso ad agire nuovamente. Dopo lo scontro con Filippo, Serena prende una decisione troppo a lungo rimandata.

Un Posto al Sole - Anticipazioni puntata 15 Luglio

Dopo essersi ritrovato coinvolto con Susanna nell’agguato contro Avella, Eugenio, deciso a sgominare il clan Tregara, riesce a fare un importante passo avanti. Alberto, intanto, cerca ancora una volta di affrancarsi dal pericoloso boss. Serena sembra davvero decisa a voltare pagina e a vivere la storia con Leonardo.

Un Posto al Sole - Anticipazioni puntata 16 Luglio

Continua il blitz della polizia contro il clan Tregara , ma il boss cerca di sottrarsi alla cattura. Rientrati dal viaggio in Sicilia, Serena e Leonardo sembrano inaugurare una nuova fase della loro relazione. Come reagirà Filippo? Guido e Mariella convocano i testimoni per la decisione finale: chi saranno i prescelti?

Un Posto al Sole - Anticipazioni puntata 17 Luglio

Di ritorno dal suo viaggio d’affari con Roberto, Marina deve fare i conti con la gelosia e il disappunto di Fabrizio. Sotto pressione per il suo inevitabile legame con Tregara, Alberto rivede Clara. Le tensioni tra Eugenio e Viola sembrano destinate a durare ancora a lungo.

Le puntate potranno essere seguite, oltre che in TV, anche sulla piattaforma proprietaria RaiPlay.