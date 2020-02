Un Posto al Sole, trama ed anticipazioni del 27 Febbraio: Clara interrompe la gravidanza?

In attesa di scoprire cosa avverrà nella puntata di Un Posto al Sole di stasera 26 Febbraio, è stata diffusa come sempre la trama dell'episodio che andrà in onda domani, giovedì 27 Febbraio, alle ore 20.45 su Rai 3. Le vicende sembrano ruotare ancora una volta intorno a Clara.

Un Posto al Sole - Anticipazioni del 27 Febbraio

Nonostante l’insistenza di Angela e Giulia, Clara sembra sempre più determinata a interrompere la gravidanza con Alberto.

Nel frattempo Marina comincia a nutrire dei forti dubbi su quello che le è accaduto veramente, mentre Ferri realizza il vero motivo per cui la Giordano ha troncato la sua relazione con Rosato.

Serena è ancora contesa tra Filippo e Leonardo, ma dovrà fronteggiare le sue paure per capire quali sono i suoi veri sentimenti.

L'episodio potrà essere seguito, oltre che su Rai 3 in diretta, in streaming sulla piattaforma RaiPlay, anche in formato on demand dietro la registrazione gratuita.