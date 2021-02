Solidarietà tra Cyborg: Joivan Wade di Titans supporta Ray Fisher prima della Snyder Cut

La disputa interna alla Warner Bros. scatenata da Ray Fisher a causa di sconveniente comportamenti sul set di Justice League da parte dei produttori e del regista Joss Whedon, continua a tenere banco e l'ultimo a offrire il proprio sostegno all'attore è stato anche l'altro interprete del personaggio di Cyborg in tv, Joivan Wade di Titans.

Interpellato da alcuni fan che hanno chiesto una sua opinione circa l'imminente arriva di Zack Snyder's Justice League su HBO Max, Joivan Wade ha risposto di non vedere l'ora di poter finalmente ammirare la pellicola voluta da Snyder, e di vedere nella sua interezza l'interpretazione di Ray Fisher nei panni di Cyborg, personaggio che Wade interpreta in una differente versione nel serial Titans, prodotto da DC Universe.

"Se sono pronto? Yo, non vedo l'ora, sarà pazzesco, conosco Ray Fisher, farà impazzire tutti". L'attore è intervenuto tramite il suo account ufficiale su Twitter rispondendo alla domanda dell'account della Ayer Cut, che si muove affinché David Ayer possa consegnare ai fan la sua versione di Suicide Squad, allo stesso modo in cui Snyder ha finito il suo Justice League.

Intanto, il trailer di Zack Snyder's Justice League ha già conquistato un record battendo nelle visualizzazioni quello di The Batman di Matt Reeves con Robert Pattinson protagonista. Inoltre, è stato rivelato che inizialmente la Warner voleva distribuire Justice League incompleto, quindi nella sua forma grezza e non ultimata, come invece è fortunatamente avvenuto negli ultimi mesi, in cui gli attori sono tornati sul set per alcune brevi sequenze aggiuntive.

"Zack fu categorico nel dire no. Era un film molto in divenire. La musica non poteva essere usata. Mi disse: 'Se lo farò lo farò nel modo giusto, oppure non lo farò'", ha commentato la moglie Deborah Snyder.