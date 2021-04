Solos, l'attore di The Boys Jack Quaid entra a far parte del cast della serie Amazon

La star di The Boys Jack Quaid è l'ultima aggiunta al cast di Solos la serie tv prodotta da Amazon che vede già la partecipazione di grandi nomi di Hollywood come i Premi Oscar Morgan Freeman e Anne Hathaway.

Da Hughie Campbell a... ?

È ancora un mistero il ruolo che interpreterà l'attore di The Boys e figlio d'arte Jack Quaid nel nuovo show di Amazon (siamo al corrente solo del fatto che il personaggio a cui presterà la voce apparirà in un episodio della serie), ma sappiamo già che sarà in buona compagnia: a lui si affiancheranno infatti anche i già citati Morgan Freeman e Anne Hathaway, il protagonista di The Falcon and The Winter Soldier Anthony Mackie, l'instancabile Helen Mirren, e ancora Uzo Aduba, Nicole Beharie, Dan Stevens e Constance Wu.

Con un cast del genere, Solos può soltanto promettere più che bene, non trovate?

Ideata dal creatore di Hunters David Weil, la serie tv antologica composta da 7 episodi "esplora le strane, bellissime, strazianti, esilaranti, meravigliose verità dell'essere umani, viaggiando tra presente e futuro, e porta alla luce il fatto che anche durante i momenti in cui ci sentiamo più isolati, siamo in realtà connessi attraverso l'esperienza umana".

Solos è prodotto da Weil e Laura Lancaster, mentre tra i suoi registi troviamo ancora Weil, Sam Taylor-Johnson, Zach Braff e Tiffany Johnson. Lo show debutterà sulla piattaforma streaming il 21 maggio.