Solos: Morgan Freeman e un cast stellare nel trailer della nuova serie Amazon Prime

Nella giornata di lunedì Amazon Prime Video ha pubblicato il trailer ufficiale di Solos, il nuovo titolo sci-fi in streaming dal prossimo 21 maggio. Si tratta di una serie antologica, con un cast stellare composto, tra gli altri, da Anne Hathaway, Morgan Freeman ed Helen Mirren, reduce dal successo del video La Vacinada con Checco Zalone.

Le immagini del trailer sono visibili anche all'interno della notizia. Solos è composta da sette episodi della durata di 30 minuti, ognuno incentrato su un personaggio che sarà di volta in volta protagonista di un monologo. Ogni episodio, quindi, fonderà la fantascienza con le tipiche dinamiche teatrali, per un prodotto originale che ha suscitato l'interesse e l'adesione di alcuni grandissimi nomi del cinema e della serialità.

Il cast di Solos è infatti completato da Jac Quaid di The Boys, Uzo Aduba (Orange Is The New Black), Anthony Mackie (Falcon and The Winter Soldier), Nicole Beharie, Dan Stevens e Constance Wu.

"Questi sono alcuni degli attori più magistrali che siano mai stati sullo schermo" ha raccontato il creatore della serie David Weil, chiamato a confermarsi dopo l'acclamato Hunters. "E penso che la cosa più eccitante per ognuno di loro è mettersi continuamente alla prova. Vogliono sempre fare qualcosa di diverso e Solos, penso, ha rappresentato per loro un'opportunità diversa da qualsiasi cosa avessero fatto prima"

In Solos, Morgan Freeman interpreta un personaggio in lotta con l'Alzheimer; Helen Mirren è una donna sola su una navetta spaziale, mentre Anne Hathaway interpreta una scienziata che scopre la possibilità di viaggiare nel tempo, in un episodio diretto da Zach Braff.