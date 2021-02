Solos, Morgan Freeman nella nuova serie Amazon Prime Video dagli autori di Hunters

Arriverà nel 2021 su Amazon Prime Video Solos, una nuova serie antologica che avrà come produttore e showrunner David Weil (Hunters). Il cast è di prim'ordine: tra i protagonisti ci saranno Morgan Freeman, Anne Hathaway, Helen Mirren, Uzo Aduba, Nicole Beharie, Anthony Mackie, Dan Stevens e Constance Wu.

Solos, una produzione Amazon Original, è descritta come una serie drammatica antologica in sette episodi, che esplorerà i significati profondi dei legami umani tramite le esperienze dei singoli. Ogni storia sarà incentrata su un singolo personaggio, e racconterà come, anche nelle circostanze più disparate e nei momenti apparentemente isolati, siamo tutti collegati dall’esperienza umana.

"Sono felicissimo di dar vita a Solos con questo gruppo di artisti che ammiro profondamente" ha dichiarato David Weil, all'esordio anche come regista. "Ho creato questo lavoro con il desiderio di raccontare storie che parlino di legami, di speranza e della ricerca di quel comune senso di umanità che ci unisce tutti. Sono immensamente grato a Jennifer Salke e ai miei incredibili partner in Amazon per il loro incrollabile supporto e per la collaborazione in questo progetto così speciale."

Tra i registi degli episodi di Solos, oltre a Weil, ci saranno anche Zach Braff, Tiffany Johnson e Sam Taylor-Johnson, quest'ultima anche tra i produttori esecutivi insieme a Laura Lancaster.

Per altri approfondimenti, rimandiamo alla nostra recensione di Hunters, serie Amazon Prime Video recentemente rinnovata per la seconda stagione.