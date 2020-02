Il sondaggio su The Walking Dead 10 divide i fan: Carol è colpevole?

Come è possibile notare dalle prime sinossi della seconda parte di The Walking Dead 10 il gruppo dovrà continuare a fare i conti con una difficile situazione. I personaggi si sono ritrovati intrappolati in una caverna poiché Carol si è gettata all'inseguimento di Alpha sconsideratamente. Ma è davvero colpa di Carol?

AMC ha voluto porre il quesito ai fan stessi. Alla domanda è stata allegata anche una gif nella quale è possibile vedere il volto di Carol e la scritta "Non volevo che succedesse niente di tutto ciò".

Sebbene in un precedente sondaggio circa il 90% dei votanti avesse condannato il comportamento della donna, ora c'è chi si lancia in sua difesa: "No, Carol è la meglio.", "È corsa dietro alla persona che ha ucciso suo figlio e molti dei suoi amici, e ha messo le loro teste su delle picche", twittano @Monikinahavargas e @JulieAnn0720. Il riferimento è proprio ai crudeli omicidi di Alpha, che nella precedente stagione aveva decapitato molti personaggi e aveva usato le loro teste come avvertimento a difesa del territorio dei Sussurratori.

Altri utenti sono decisamente meno comprensivi: "Deve prendersi la responsabilità delle proprie azioni sconsiderate, al 100%. Te lo insegnano all'asilo. Sì, credo che Carol sia egoista e colpevole per le azioni che ha commesso", dice @KimBird11148826.

La discussione va avanti e molti altri spettatori mettono in campo la loro visione. Alcuni sottolineano il fatto che Carol si sia sempre battuta per il bene comune e che abbia vissuto tantissimi eventi traumatici. Non può essere colpevolizzata per un errore del genere, anche perché non ha chiesto a nessuno di seguirla per aiutarla a compiere la sua vendetta. Cosa ne pensate? Il suo comportamento è stato davvero incosciente?

La serie tornerà con la seconda parte della decima stagione il 23 febbraio. Possiamo avere un assaggio di cosa succederà con le immagini della nuova puntata di TWD.