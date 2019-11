Un sondaggio su The Walking Dead boccia l'operato di Carol nell'ultimo episodio

All'interno del midseason finale della decima stagione di The Walking Dead, il personaggio di Carol si è resa protagonista di una scelta controversa che non sembra essere piaciuta a molti fan, come dimostrato da un sondaggio indetto da Talking Dead.

Non c'è pace per il personaggio interpretato da Melissa McBride. Dopo il trauma vissuto per la morte del figlio Henry, la donna è caduta in un tunnel di depressione e sconforto che l'ha portata a isolarsi dagli altri personaggi e in alcuni casi anche dal suo migliore amico, come abbiamo potuto notare durante la disperata chiamata di Daryl a Carol.

Il sondaggio di Talking Dead fa riferimento all'ultima delicata decisione presa da Carol, che durante l'ottavo episodio pur di seguire la donna che ha tolto la vita del proprio figlio, Alpha, ha messo in pericolo tutto il resto del gruppo che si è ritrovato successivamente all'interno di una grotta circondati dai famelici e inarrestabili Camminatori.

La domanda posta ai fan è stata quindi 'Carol ha fatto bene a inseguire Alpha?'. I risultati mostrati dal sondaggio sono stati impietosi nei confronti della scelta compiuta da Carol. Infatti soltanto il 10% ha risposto di Si, mentre il restante 90% ha votato per il No evidenziando ancora una volta come finora i tentativi di cercare vendetta contro il personaggio interpretato da Samantha Morton stanno rischiando di mettere in difficoltà l'intera comunità dei sopravvissuti, come dimostrato anche da alcuni recenti post su twitter dei fan arrabbiati con Carol.

Dopo il midseason finale dello scorso 24 novembre, The Walking Dead tornerà con la seconda parte della decima stagione a febbraio. Come di consueto la serie negli Stati Uniti viene trasmessa dal network AMC, mentre in Italia è disponibile all'interno del canale satellitare Fox.