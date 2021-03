A Song of and Fire, in arrivo un nuovo spin-off di Game of Thrones?

Un progetto chiamato "A Song of Ice and Fire" è attualmente in sviluppo, ma non per HBO bensì da parte di una società di produzione fondata dal creatore del mondo di Game of Thrones e dal produttore esecutivo di House of the Dragon Vince Gerardis.

Come riportato da Fansided, la voce per "A Song of Ice and Fire" appare già sul sito Web di Startling nella categoria in sviluppo. Al momento non è chiaro quale sia esattamente il progetto sebbene questa società sia coinvolta in una serie di produzioni strettamente collegate a George R.R. Martin, tra cui la serie Wild Cards e Sandkings.

Senza chiare indicazioni, naturalmente, come spesso succede in questi casi c'è molto tempo per le speculazioni. Qualcuno suppone che si tratti di un nome in codice utilizzato per indicare uno dei tanti spin-off in arrivo sull'immenso universo di Game of Thronese, altri invece, ipotizzano che possa trattarsi di un progetto relativo ad uno spettacolo dal vivo in cui verranno messi in scena vari elementi collegati alla saga creata dalla penna di George R.R. Martin.

Intanto, HBO Max sembra avere in mente numerosissimi progetti per il franchise di Game of Thrones, partendo da House of the Dragon, il primo spin-off entrato in produzione che dovrebbe essere rilasciato a partire dal 2022.