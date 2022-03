Sonic 2, le prime reazioni al sequel:'Una lettera d'amore agli amanti dei videogiochi'

Nelle ultime ore sono arrivate le prime reazioni al sequel di Sonic - Il film, ovvero Sonic - Il film 2, diretto da Jeff Fowler e basato anch'esso sulla popolarissima serie di videogiochi Sonic the Hedgehog. A quanto pare le prime recensioni giudicano positivamente il film. Scopriamo come l'hanno giudicato sinora nei primi commenti.

"Ho appena visto #SonicTheHedgehog 2 ed è una lettera d'amore per gli amanti dei videogiochi. Mi sono divertita un sacco. A differenza di molti film di successo, il terzo atto è una forza, il migliore del film. Jim Carrey regna sovrano" scrive Nikki Novak di Fandango.



Anche le new entry nel cast vengono elogiate. Dorian Parks di Geeks of Color scrive:"#SonicMovie2 è una vera lettera d'amore al Riccio Blu. Prende tutto ciò che ti è piaciuto del primo film e te ne dà molto di più".

Molti commenti citano la presenza di Tails e Knuckles come un valore aggiunto per il film, ora molto più simile al videogioco originale. Sul nostro sito trovate il trailer ufficiale di Sonic 2.



Il sequel di Sonic vede il ritorno di Ben Schwartz come doppiatore di Sonic, affiancato da Colleen O'Shaugnessey per Tails e Idris Elba per Knuckles. Nel cast in carne ed ossa troviamo Jim Carrey nel ruolo del villain Dr. Robotnik, James Marsden, Tika Sumpter e Shemar Moore.



Scoprite le new entry del film nel poster di Sonic - Il film 2, in uscita il 7 aprile in Italia.