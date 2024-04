Sonic: Knuckles sale sul trono nel nuovo poster della serie tv Paramount+

Dopo il first look a Sonic 3, in queste ore la piattaforma di streaming on demand Paramount+ ha pubblicato il nuovo poster di Knuckles, serie tv spin-off della saga cinematografica campione d'incassi basata sull'omonimo videogame SEGA.

La nuova serie live-action segue Knuckles in un viaggio esilarante e ricco di azione alla scoperta di sé stesso, quando accetta di addestrare Wade come suo protetto e di insegnargli le vie del guerriero Echidna: la serie si svolge tra i film SONIC THE HEDGEHOG 2 e SONIC THE HEDGEHOG 3, che uscirà prossimamente.

Il regista/produttore esecutivo Jeff Fowler ha diretto l'episodio pilota e ha contribuito a conferire alla serie il caratteristico stile di animazione cinematografica dei film Paramount Pictures con James Marsden e Jim Carrey. Il protagonista Knuckles è doppiato da Idris Elba, che è anche produttore esecutivo della serie insieme a Neal H. Moritz, Toby Ascher, John Whittington e Toru Nakahara. Altri registi della serie sono Ged Wright, Brandon Trost, Jorma Taccone e Carol Banker.

Knuckles è stata creata da John Whittington e Toby Ascher. Whittington, che ha scritto SONIC THE HEDGEHOG 2, è il capo sceneggiatore e ha scritto l'episodio pilota della serie. Altri sceneggiatori della serie sono Brian Schacter e James Madejski.

Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Knuckles.

