Sonic presenta la sua squadra nel trailer della nuova serie Netflix, Sonic Prime!

Netflix ha diffuso (anche in italiano) il full trailer ufficiale di Sonic Prime, la nuova serie animata sul personaggio tratto dai videogame SEGA che arriverà sul servizio streaming il prossimo dicembre. In queste nuove immagini che ci vengono proposte dal colosso dell'intrattenimento conosciamo meglio la squadra che accompagnerà il protagonista.

Il video rivela i dettagli della storia della prossima serie animata, con uno sguardo esteso a un nuovo universo, lo Shatterverse, e alle varianti dell'equipaggio familiare di Sonic. Alla fine del trailer compare anche un'emozionante apparizione del classico avversario di Sonic, Shadow, che sembra aiutare Sonic nella sua missione in un emozionante colpo di scena.

A dare la voce al protagonista, Sonic, c'è Deven Christian Mack, che sarà il secondo attore di colore a doppiare il personaggio dopo Jaleel White. Il resto del cast vocale è composto da Shannon Chan-Kent, Ashleigh Ball, Brian Drummond, Vincent Tong, Kazumi Evans, Ian Hanlin, Adam Nurada.

Sonic Prime, la cui data d'uscita è fissata per il 15 dicembre, continuerà la tendenza tutta contemporanea del multiverso nei vari franchise che si è sviluppata negli ultimi anni. Il film d'animazione della Sony del 2018, Spider-Man: Un nuovo universo, è stato il primo a introdurre questo tipo di avventura multiversale e ha aiutato il pubblico a prepararsi all'introduzione del multiverso nel Marvel Cinematic Universe con prodotti come Loki, Spider-Man: No Way Home e Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Al di fuori dei franchise di supereroi, ci ha pensato Everything Everywhere All At Once di A24 a introdurre il tema nel cinema indipendente e a spingere sull'idea di un multiverso creativo per il grande schermo un film multiverso creativo, che fosse commovente e anche molto divertente.

E voi cosa ne pensate? Siete interessati a questa nuova serie? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto approfittiamo dell'occasione per ricordarvi che Netflix ha stretto un accordo con diversi studi d'animazione giapponesi, dunque possiamo aspettarci tantissimi anime originali in arrivo nel prossimo futuro.