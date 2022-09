Sonic Prime: ecco il trailer della nuova serie animata targata Netflix!

Abbiamo recentemente saputo dell'arrivo di una serie animata su Sonic che debutterà entro la fine del 2022 su Netflix. Adesso possiamo dare un primo sguardo ai personaggi 3D nel nuovo teaser trailer appena pubblicato, che troverete in cima all'articolo.

Lo show sarà intitolato Sonic Prime, e come conferma anche il teaser, la finestra di uscita è prevista nell'inverno del 2022, dunque molto presto. Nelle prime immagini possiamo vedere il protagonista che sfreccia nella Green Hill Zone, e incontriamo dei personaggi a noi già noti, che saranno presenti nella serie animata: il primo è Shadow the Hedgehog, il riccio nero con dettagli rossi che è stato introdotto per la prima volta nei videogiochi nel lontano 2001. Nel teaser vediamo anche l'immancabile Ivo Robotnik, o anche Dottor Eggman, che ci presenta uno dei suoi robot.

A dare la voce al protagonista, Sonic, c'è Deven Christian Mack, che sarà il secondo attore di colore a doppiare il personaggio dopo Jaleel White. Il resto del cast vocale è composto da Shannon Chan-Kent, Ashleigh Ball, Brian Drummond, Vincent Tong, Kazumi Evans, Ian Hanlin, Adam Nurada. I ruoli interpretati dagli attori non sono stati ancora resi noti, dunque bisognerà ancora attendere per avere maggiori informazioni.

Intanto non vi resta che guardare il teaser trailer: fateci sapere cosa ne pensate nei commenti!