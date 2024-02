Sonic, la saga continua nell'entusiasmante trailer della serie tv Knuckles

Knuckles introdurrà Sonic 3, ed è stato pubblicato da poco il primissimo trailer ufficiale della serie tv basata sulle avventure del riccio rosso.

Paramount ha appena rilasciato il trailer ufficiale della serie, che anticipa uno show carico di ironia, divertimento e azione. Questa la descrizione ufficiale riportata sotto la clip su Youtube: “La nuova serie live-action seguirà Knuckles (Idris Elba) in un viaggio esilarante e ricco di azione alla scoperta di sé stesso, mentre accetta di addestrare Wade (Adam Pally) come suo protetto e di insegnargli le vie del guerriero Echidna. La serie si colloca tra i film SONIC THE HEDGEHOG 2 e SONIC THE HEDGEHOG 3."

Knuckles arriverà su Paramount Plus il 26 aprile per Canada e Stati Uniti d’America, mentre negli altri paesi in cui è presente Paramount+ (Inclusa l’italia), arriverà un giorno dopo, il 27 aprile. Lo show sarà composto da sei episodi. Oltre ai già menzionati Elba e Pally, a comporre il cast ci saranno Stockard Channing, Julian Barratt, Rory McCann, Cary Elwes, Edi Patterson, Scott Mescudi, Ellie Taylor, Christopher Lloyd, Paul Scheer, e Rob Huebel. Una clip di Knuckles verrà mostrata anche al Superbowl 2024.

Sonic The Hedgehog 3 arriverà nelle sale cinematografiche il 20 dicembre 2024, ed è stato confermato che Jim Carrey riprenderà il ruolo del dottor Ivo Robotnik, alias Dottor Eggman.