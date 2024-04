Sonic, la serie spin-off su Knuckles avrà una stagione 2? Parla il produttore

Il trailer di Knuckles ha anticipato l'uscita dello spin-off di Sonic, prevista a fine aprile: questa nuovo show potrebbe condurre ad un ulteriore consolidamento del successo enorme già ottenuto dai due film dedicati a Sonic. Detto questo, è quindi lecito chiedersi se possiamo già aspettarci la realizzazione di una seconda stagione di Knuckles.

Il produttore esecutivo Toby Ascher ha risposto a questa domanda in una recente intervista a Paste Magazine: "Se avremo a disposizione qualcosa che funziona e una storia davvero bella da raccontare, la espanderemo sicuramente. Non penso che ci siano 'porte chiuse' per quanto riguarda un futuro televisivo e delle future stagioni di Knuckles non sono da escludersi, quindi ci sono ampie potenzialità. La cosa importante, per noi, è non realizzare "cose" solo per il gusto di farlo", ha spiegato l'intervistato.

Questa risposta sembra suggerire che non solo una seconda stagione di Knuckles è possibile, ma che potrebbe esserci spazio per ulteriori spin-off dedicati ad altri personaggi del franchise. Un proposito eventuale che sarebbe comunque in linea con la storia "video-ludica" della saga, per la quale sono usciti numerosi titoli, non solo dedicati a Sonic (che ne rimane il protagonista incontrastato) ma anche a Tails, Shadow, Dr. Robotnik e allo stesso Knuckles.

Se è vero che il numero di visualizzazioni del trailer di Knuckles promette bene, eventuali decisioni future dipenderanno comunque dal riscontro di pubblico della serie vera e propria. La prima stagione dello show sarà composta da 6 episodi, tutti disponibili su Paramount+ a partire dal prossimo 27 aprile.

Su HOUSE OF THE DRAGON STAGIONE 1 (DS) è uno dei più venduti di oggi.