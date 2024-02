Sonic, svelata la data d'uscita del primo trailer della serie spin-off Knuckles

La serie Knuckles servirà da introduzione per sonic 3, il terzo capitolo della saga basato sulle avventure del riccio blu. Al superbowl, che si giocherà domenica 11 febbraio, avremo l’opportunità di dare un primo sguardo a Knuckles.

Paramount sfrutterà i suoi spazi pubblicitari durante l’evento sportivo americano più importante dell’anno per mostrare, tra i suoi numerosissimi prodotti, un primo sguardo alla serie spin-off dedicata all’amico di Sonic. Nel cast di Knuckles saranno presenti, come new entries, Cary Elwes e Christopher Lloyd. Assieme a loro ci saranno Paul Scheer, Rob Huebel, Stockard Channing, Idris Elba e Adam Pally. Nella serie “Knuckles intraprenderà un viaggio alla scoperta di se stesso, prendendo Wade sotto la sua ala protettrice per insegnargli le vie del guerriero Echidna.”

Lo stesso Jeff Fowler, regista di Sonic 2, si era espresso con entusiasmo all’idea di una serie basata sul personaggio di Knuckles: “Una cosa che già sapevo dopo aver finito il film è che le persone avrebbero adorato questo personaggio. Ameranno Idris [Elba, voce di Knuckles] nel ruolo e vorranno assolutamente di più da Knuckles. […] È un personaggio così meraviglioso che ci sono così tanti modi diversi in cui ci si può spingere [nella serie] per i quali i fan potrebbero entusiasmarsi, per cui spero che tutto ciò accada molto presto.”

Alla fine, i desideri di Fowler si sono avverati, e Knuckles arriverà presto in streaming. E voi cosa ne pensate di questa serie spin-off, vi piace l’idea? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti.