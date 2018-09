Sonic the Hedgehog: in cantiere una nuova serie animata?

Se le indiscrezioni che trapelano in queste ore verranno confermate, una nuova serie animata di Sonic the Hedgehog potrebbe concretizzarsi in futuro. Il riccio blu ha fatto il suo debutto nel lontano 1991, in un videogioco per la console SEGA Genesis. Quasi trent'anni dopo Sonic è presente anche in tv e prossimamente al cinema.

Il boom di Sonic the Hegdehog è scoppiato quando il primo videogame è stato commercializzato, agli inizi degli anni '90. Un sequel del primo videogame è stato rilasciato l'anno successivo, e la produzione videoludica di Sonic ha tenuto il passo per ogni console negli anni successivi. La prima serie animata arrivò nel 1993, intitolata Le avventure di Sonic the Hedgehog. Da quella produzione tv sono nate altre serie per il piccolo schermo, l'ultima delle quali di YouTube con il titolo Sonic Mania Adventures.

Ora su Instagram, la responsabile della produzione di Sonic Mania Adventures, Cel LaFlaca, ha stuzzicato i fan sulla possibile produzione di una nuova serie animata. Nella foto pubblicata, LaFlaca posa insieme ad una statua di Sonic, con la didascalia che recita:"Devo andare veloce, devo farlo durare - Finalmente intorno all'ufficio SEGA".

Il suo post originale includeva la frase:"Stiamo lavorando ad un'altra serie divertente con il porcospino blu, l'adorerai". Salvo poi modificarlo.

Indipendentemente dal fatto che venga o meno realizzata una serie animata su Sonic, verso la fine del 2019 uscirà nelle sale un film sul personaggio, mix fra live action e CGI, che seguirà Sonic e le sue avventure con un poliziotto umano, interpretato da James Marsden. Lo stesso Sonic subirà alcuni cambiamenti rispetto alla versione alla quale siamo abituati.

Mistero intorno al post di LaFlaca, soprattutto per il cambio repentino della didascalia. Per il momento sono solo indiscrezioni ma una nuova serie animata del riccio blu potrebbe davvero fare capolino da un momento all'altro.