Sonic The Hedgehog: una nuova immagine si unisce ai leak sul redesign del personaggio

Ancora un altro elemento proveniente dal presunto leak del redesign di Sonic per l'adattamento cinematografico di Sonic The Hedgehog di Jeff Fowler.

Nelle scorse settimane sono comparse online delle immagini con protagonista il riccio blu preferito da tutti, Sonic, in quello che sembrerebbe essere il redesign del suo personaggio nel film Paramount, Sonic The Hedgehog, il cui look era stato aspramente criticato in passato perchè troppo dissimile da quello dei videogiochi.

Le critiche sono state comunque accettate di buon grado dalla casa di produzione che ha promesso di lavorarci su e puntare a una rappresentazione più fedele.

Adesso, l'ennesima foto di quello che sembrerebbe essere l'aspetto attuale di Sonic sarebbe finita sul web, questa volta sotto forma di cartonato che presenta non solo il protagonista del film, ma anche il Dr. Robotnik di Jim Carrey e un nuovo logo per la pellicola, con una C... tutta "arricciata".

"Ecco un'altra immagine, più grande, del presunto leak del redesign di Sonic nel film. #SonicMovie La fonte è anche questa volta non confermata. #SonicNews" scrive l'account che ha postato l'immagine su Twitter.

Voi cosa ne pensate? Sarà autentico, o è un semplice fake ben fatto? Fateci sapere nei commenti.

Sonic The Hedgehog, la cui uscita era inizialmente prevista per il mese corrente, sarà invece nelle sale a partire dal mese di febbraio 2020.