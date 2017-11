Sono online i primi minuti del primo episodio di Agents of S.H.I.E.L.D. 5

In USA debutterà questo 1° dicembre sull'emittente statunitense ABC e, per questo, ihanno deciso di pubblicare in anteprima i primi minuti del primissimo episodio di questa attesa quinta stagione di, il serial di casa Marvel incentrato sulle avventure dell'Agente Phil Coulson e la sua squadra.

In questa nuova stagione, Phil Coulson (Clark Gregg) ed il suo team vengono trasportati nello spazio più profondo, dove verranno a contatti con la razza aliena dei Kree. Elizabeth Henstridge, interprete del personaggio dell'Agente Jemma Simmons, ha promesso ai fan che questa nuova stagione includerà svariati jumpscare degni di un horror sci-fi (qualcuno ha detto Alien?).

Nonostante tutti i trailer e le premesse, ancora sappiamo poco e niente sulla quinta stagione, tanto che in rete circolano svariate speculazioni sulla trama, i villain e la potenziale minaccia che affronteranno i nostri. Per molti, ad esempio, sebbene siano di proprietà della Fox, in questa serie vedremo una sorta di adattamento televisivo della Covata, che in origine erano nemici degli X-Men.

Quel che è chiaro è che i fan della Marvel non vedono l'ora di scoprire cosa il futuro ha in serbo per Coulson ed il resto del team. L'attesa per gli italiani sarà leggermente più lunga: da noi la quinta stagione debutterà su FOX a partire dal prossimo 20 dicembre.