Sono state rilasciate le prime immagini dei primi due episodi del 2018 di Riverdale

ha pubblicato nuove foto per "The Blackboard Jungle", la prima puntata della seconda parte della stagione 2 di Riverdale (2x10), e di "The Wrestler", la seconda puntata del 2018 (2x11). La prima della due puntate andrà in onda il prossimo 18 Gennaio.

ATTENZIONE POSSIBILI SPOILER



la prima puntata del 2018 di Riverdale seguirà l'ensemble dello show in una situazione piuttosto unica, poiché gli studenti della Southside High vengono trasferiti alla Riverdale High. Le foto, che potete trovare in calce alla news, ci indicano una vaga idea di come andrà, con Jughead e i suoi amici Serpenti che sembrano piuttosto a disagio tra i loro nuovi compagni, mostrando anche Jughead mentre ha una sorta di confronto con il Preside Weatherbee.

"La seconda parte della seconda stagione riprende un po' le basi di Riverdale" ha affermato lo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa il mese scorso "sarà incentrata sulle storie della scuola, una sorta di ritorno alle relazioni e alle amicizie. Ci sarà ancora un elemento pulp crimine noir nella seconda metà, ma ci sarà una rinascita della Hijink High, e tornare alle radici di ciò che è Archie è tutto, il che significa ragazzi e scuola."

Considerando dove le cose si sono interrotte nel midseason finale, non è troppo difficile capire come avverrà questo cambiamento. Tuttavia, con il mistero che circonda Black Hood che sembra ancora irrisolto, e il misterioso arrivo di Chic Cooper (Hart Denton) dietro l'angolo, i fan possono comunque aspettarsi che le influenze più dark siano ancora presenti nello show.

"Da un lato, voglio dire che la saga di Black Hood è finita con l'episodio nove", ha detto Aguirre-Sacasa a ComicBook.com. "Nuove storie di crimine e noir iniziano nell'episodio 10, ma mentirei se non dicessi che... Le persone non rimangono sempre morte a Riverdale, quindi avremo sicuramente a che fare con le conseguenze del Black Hood e gli eventi degli ultimi due o tre episodi per lungo tempo." I fan di Riverdale potranno vedere come continua la storia in "The Blackboard Jungle" , che andrà in onda il 17 gennaio 2018 su The CW.

Oltre alle foto della decima puntata, CW ha rilasciato anche le prime immagini per la punta 11 intitolata "The Wrestler", che potete trovare sempre in calce alla notizia insieme ad alcune immagini che ritraggono i personaggi con indosso i classici costumi di Archie Comics.