La sonora risposta di Mara Venier alle offese sui social: 'Vai affan****'

Mara Venier si gode la meritata pausa da Domenica In ma, la nota conduttrice di Rai Uno si è trovata costretta a discutere sui social con un suo follower che ha criticato il suo aspetto fisico ormai segnato dal tempo.

Dopo il grave infortunio che le ha procurato una frattura al piede, Mara ha voluto mostrare su Instagram i suoi progressi dopo la rimozione del gesso mostrandosi in un video sorridente a bordo piscina. La conduttrice che ormai ha raggiunto i 70 anni era vestita con un lungo abito marrone che ogni tanto teneva su per far vedere la camminata ormai sicura. I suoi primi passi però hanno creato un battibecco tra la Zia Mara e un seguace che si è mostrato piuttosto poco carino con la padrona di casa di Domenica In.

Un suo follower per sottolineare l'età che avanza le ha detto: "Mara era bella, adesso arrivata a 70 anni meglio coprirsi se non hai più niente di bello da mostrare. Questo vale per tutte".

Queste parole non sono ovviamente digerite da Mara che lo ha mandato a quel paese ben due volte con un sonoro: "Vai affan****" a cui l'offensivo soggetto ha replicato con: "Grazie, sempre molto educata. Non era un insulto, ma ti riveli per quelli che sei col cuore".