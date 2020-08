Sons of Anarchy, ecco 8 serie da guardare se sentite la sua mancanza

Quando terminiamo una serie che abbiamo tanto amato, ci sentiamo sempre un po' vuoti. Sembra spesso impossibile trovarne una degna sostituta. Per tale ragione siamo qui a consigliarvi 8 serie che potrebbero aiutarvi a superare la fine di Sons of Anarchy, il mitico show che narra le vicende del club di motociclisti di Charming.

Iniziamo con la più ovvia delle serie, ovvero Mayans M.C, spin-off propriodi Sons of Anarchy, incentrata sulle storie del Mayans Motorcycle Club. Si tratta di un prodotto spesso molto sottovalutato che merita di essere però visto anche solo per gli innumerevoli rimandi e easter-egg alla serie principale.

In secondo luogo vi consigliamo The Shield, la serie trasmessa da FX dal 2002 al 2008, che ruota attorno alla storia di quattro poliziotti corrotti molto legati tra di loro, che hanno una propria tana proprio come i motociclisti di SOA. La morale dei quattro amici per la pelle si disgrega episodio dopo episodio proprio come succede a Jax Teller.

La grande famiglia degli Shelby al centro di Peaky Blinders non può di certo essere dimenticata. Qui i crimini e gli stretti legami personali la fanno da padrone. Un ruolo cardine è affidato alle donne forti ed indipendenti e si nota una certa somiglianza tra Gemma Teller e la cara Zia Polly.

Un'altra serie di tutto rispetto è Hell on Wheels che è ambientata nell'America del XIX secolo e racconta la storia di un ex soldato segnata da violenza e dal desiderio di vendetta per la morte della moglie e del figlio. D'altronde la rabbia è uno degli elementi di maggiore spinta in Sons of Anarchy.

Ora passiamo ad una serie totalmente italiana, ovvero Gomorra, una garanzia per sangue e violenza I protagonisti sono dei delinquenti senza scrupoli legati però da un complesso codice d'onore che raramente viene messo in discussione. Spesso i legami di sangue vengono messi da parte per la fratellanza di strada, fatta di esperienze che segnano e scelte dolorose.

Da non perdere certamente anche The Punisher, spin-off di Marvel's Daredevil, incentrata sulla figura di Frank Castle, che veste gli abiti del Punitore per vendicare la sua famiglia. Lo script iniziale della serie era manco a farlo apposta di Kurt Sutter, creatore di SOA. Venne però fu rifiutato. La violenza che la contraddistingue è uno degli elementi caratterizzanti di altre due serie consigliatissime, ovvero Yellowstone e Outsiders.

