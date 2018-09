Sons Of Anarchy: l'attore Paul John Vasquez è morto a soli 48 anni

Deadline riporta la notizia che l'attore di Sons of Anarchy, Paul John Vasquez è morto lunedì a San Jose, in California, per cause sconosciute a soli 48 anni.

Vasquez era nato e cresciuto a San Jose, in California e, dopo la laurea, conseguita nel 1988, si è trasferito a Los Angeles per perseguire il sogno di diventare un attore. Oltre a interpretare il personaggio di Angel Ganz in due episodi di Sons of Anarchy, Vasquez è apparso in numerose serie TV tra cui ER, CSI: NY, NYPD Blue, Justified e How I Met Your Mother.

Secondo diversi rapporti delle autorità pare che Vasquez sia stato trovato morto a casa di suo padre. È stato proprio il genitore a trovarlo privo di sensi e, nonostante l'arrivo dei paramedici non è stato possibile rianimarlo. Le accuse della morte, per adesso, sono ancora sconosciute.