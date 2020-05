Sons of Anarchy: che fine ha fatto il cast della serie

Sons of Anarchy, serie TV incentrata sulla banda di motociclisti da cui prende il nome, è durata per ben sette stagioni e si è conclusa definitivamente nel 2014. Ma che fine hanno fatto gli attori protagonisti dello show di FX?

Charlie Hunnam, interprete di Jackson Teller, dopo la fine della serie ha recitato in Crimson Peak di Guillermo del Toro, dove ha vestito i panni del dott. Alan McMichael; nel 2017 ha recitato in King Arthur - Il potere della spada nel ruolo del protagonista; poi lo abbiamo visto in A Million Little Pieces, Triple Frontier e True History of the Kelly Gang. Prossimamente, i fan potranno guardarlo recitare in The Gentlemen (pellicola inizialmente prevista per il 7 maggio 2020, slittata a causa dell'emergenza coronavirus).

Katey Sagal, la Gemma Teller-Morrow di Sons of Anarchy, ha invece preso parte ad alcuni show televisivi tra cui The Conners e Superior Donuts; sul grande schermo ha invece recitato in Pitch Perfect 2 e Bleed - Più forte del destino.

Mark Boone Junior, il biker Bobby Munson, è di recente comparso in un episodio di The Mandalorian; dopo la conclusione di Sons of Anarchy, ha preso parte anche alla serie Patriot e al film The Birth of a Nation - Il risveglio di un popolo.

Infine Kim Coates, che nello show di FX ha interpretato Alex Trager, ha recitato nelle miniserie Bad Blood e Godless; per quanto riguarda i film, lo abbiamo visto ricoprire un ruolo secondario in Autobiografia di un finto assassino.

