Sons of Anarchy: che fine ha fatto il cast della serie?

Con pochi dubbi, Sons of Anarchy è stato uno dei primi show televisivi crime drama (insieme al suo "coetaneo" Breaking Bad) in grado di attirare su di sé un'attenzione senza precedenti, con centinaia di migliaia di fan sparsi per il globo. Il suo successo, inoltre, non si è nemmeno arrestato con gli anni, grazie alle piattaforme di streaming.

L'eredità della serie è stata davvero importante, e molti ancora non si sono ripresi dal suo finale, anche se avvenuto ormai 6 anni fa: sulle nostre pagine vi abbiamo già consigliato 8 serie da recuperare se siete "orfani" di Sons of Anarchy, oltre a un interessante speciale sull'eredità che ci ha lasciato Sons of Anarchy. Oggi, invece, vogliamo parlarvi di un argomento molto interessante, ovvero, che ne è stato del cast della serie? Scopriamolo insieme.

Impossibile non partire dal principale protagonista dello show, il nostro Jackson "Jax" Teller, ovvero Charlie Hunnam. Sicuramente aver preso parte a una serie tanto iconica nello scorso decennio, e averlo fatto con il suo grande talento, non può che aver dato una spinta alla carriera di Hunnam, che può vantare diverse apparizioni in lungometraggi dal discreto successo, come per esempio il film King Arthur - Il potere della spada, nel quale Hunnam recita proprio nei panni del leggendario Artù, o The Gentlemen. Inoltre, in arrivo per lui anche un nuovo film, Last Looks e una serie TV, Shantaram. Di recente, Charlie Hunnam ha parlato dell'importanza del ruolo di Jax Teller nella sua carriera.

Tommy Flanagan nella serie interpreta Filip "Chibs" Telford, un altro dei protagonisti principali, che raccoglierà l'eredità di Jax proprio nel finale di serie. Oltre ad aver partecipato allo spin-off della serie Mayans M.C. sempre nel ruolo di Chibs, Flanagan ha continuato la sua carriera sia al cinema che in televisione, prendendo parte come protagonista allo show Wu Assassins, e avendo partecipato per tre episodi alla serie TV HBO di successo Westworld.

Gemma Teller-Morrow è la madre di Jax, ed è interpretata da Katey Sagal. L'attrice americana ha avuto soprattutto ruoli per la televisione negli ultimi anni, partecipando a importanti serie come Shameless e Dead To Me, ma principalmente in ruoli minori o recurrent.

Un'attrice che invece può vantare una carriera piuttosto importante è, invece, Maggie Siff, la dottoressa Tara Knowles di Sons of Anarchy, compagna di Jax. Oltre ad avere diverse partecipazioni televisive alle spalle, la Siff è attualmente nel cast principale dell'importante serie Billions, dove interpreta il ruolo di Wendy Rhoades.

E mentre Kurt Statter ha rivelato il destino della madre di Gemma in Sons of Anarchy