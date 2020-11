Sons of Anarchy, Charlie Hunnam: 'Devo tutto a Jax ma ormai è morto'

Nonostante siano trascorsi molti anni dalla fine di Sons of Anarchy, il pubblico non riesce ancora a vedere Charlie Hunnam in panni differenti da quelli di Jackson "Jax" Teller e l'attore non essere particolarmente contrariato per questo.

"Beh francamente, mi ha dato una carriera, e mi ha dato la possibilità di essere più fiducioso delle mie possibilità di attore. Mi ha aiutato a capire che questo sarebbe potuto essere un lavoro a tutti gli effetti".

Per Hunnam, le sette stagioni trascorse nella serie FX sono state una vera e propria palestra nel mondo della recitazione e gli hanno permesso di essere l'attore che è oggi: "Quando sono entrato a far parte di questo mondo ero un attore incompleto. Avevo poche esperienze. Non ero tra l'altro una di quelle persone con un talento innato. Ho dovuto coltivare le mie abilità sul set, giorno dopo giorno. Devo molto a questa serie".

L'attore ha rivelato poi che in nessun caso avrebbe ripreso quel ruolo, nonostante il forte legame con il personaggio: "Certamente non riavrò mai e poi mai quel taglio. Non rimetterei mai i suoi anelli. Nemmeno per Halloween. È stata un'esperienza molto profonda. Ho vissuto con quel personaggio per anni, in un modo molto reale. Non avrei mai potuto immaginare che avrebbe avuto un impatto simile su di me. Ma ormai è morto e non c'è alcuna possibilità per me di reinterpretarlo".

