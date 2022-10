Sons of Anarchy, Charlie Hunnam è pronto a tornare: 'Abbiamo un'idea da tempo'

Sono ormai passati diversi anni dalla conclusione di Sons of Anarchy, lo show FX creato da Kurt Sutter andato in onda dal 2008 al 2014. La serie è stata un successo di critica e ascolti e nel 2017 ne è stato tratto uno spin-off, Mayans MC, incentrato sull'omonimo club di motociclisti latinoamericani.

In una recente intervista con Access Hollywood, Charlie Hunnam, che ha interpretato il protagonista di Sons of Anarchy Jackson "Jax" Teller per tutte e sette le stagioni dello show, ha condiviso i suoi pensieri su un suo potenziale ritorno al franchise, esprimendo un chiaro interesse nel voler riprendere il suo iconico personaggio. Ecco le sue parole:

"Ho un'idea che sto seguendo da quando è nata e che potrebbe essere una possibilità. Sarebbe qualcosa di cui sarei incredibilmente entusiasta, quindi siamo, come ho detto, esplorando la fattibilità dell'idea".

Ma in che tipo di progetto potrebbe ritornare nell'eventualità l'attore? Senza fare spoiler, sappiamo che il finale di Sons of Anarchy, che è stato in generale particolarmente apprezzato dai fan, è stato molto chiaro e quindi non ci sarebbe chissà quanto spazio di manovra. L'idea anticipata da Hunnam come potrebbe venir sviluppata? In uno spin-off, un reboot o in un sequel?

Diteci la vostra nei commenti! In attesa di nuovi aggiornamenti, vi invitiamo a recuperare il nostro approfondimento su Sons of Anarchy.