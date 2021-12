Sons of Anarchy, cosa pensano gli attori protagonisti del finale di serie?

La serie creata da Kurt Sutter, Sons of Anarchy, si è conclusa con un finale che noi abbiamo ritenuto perfetto. La serie, infatti, ha dato al protagonista l'unico epilogo che sembrava possibile per lui. Ma cosa ne hanno pensato gli attori dello show dell'ultimo episodio? Ecco ciò che hanno detto.

In occasione della 7x10 (a tre episodi dalla fine), Charlie Hunnam & company sono stati ospiti del famoso talk show di Conan O’Brien, insieme al creatore della serie. In primis tutti gli attori sono stati d'accordo sul fatto che l'ultimo episodio ha chiuso in modo efficace l'arco dei protagonisti, cosa di cui Sutter può sicuramente andare fiero. L'interprete di Jax, Charlie Humman, ha poi aggiunto qualche battuta. "Questa serie è stata decisamente la migliore esperienza creativa della mia vita fino ad ora" ha detto Humman. "Ed è difficile mettere un punto a tutto ciò. In realtà terminare le riprese della serie è bello. Cioè, sentiamo che stiamo concludendo al momento giusto, stiamo andando forte. Kurt ha raccontato esattamente la storia che voleva raccontare e dunque la fine dello show diventa una celebrazione, quindi vado via colmo di gioia e di gratitudine per l’esperienza che ho vissuto e per queste persone meravigliose con cui ho potuto lavorare, ma dire addio al personaggio è stato molto più difficile di quanto pensassi."

Il creatore, Kurt Sutter, ha confermato le parole dell'attore dichiarando di aver concluso Sons of Anarchy nel modo che desiderava. Tuttavia durante l'intervista da Conan ha ammesso di aver pensato anche a una scena, da aggiungere alla fine, che doveva "solo per creare il più completo scompiglio tra i fan”. Come da lui immaginato, infatti, nella scena conclusiva dell'ultimo episodio, Jax si sveglia da un sogno ed entra in uno Starbucks a bordo di una Vespa. Niente male eh?

Charlie Hunnam ha ammesso di aver amato la libertà che il creatore ha dato al suo personaggio negli ultimi due episodi, e ha aggiunto che non avrebbe visto altro finale per la serie, e che questo aveva un significato speciale per lui come individuo. Il suo personaggio a un certo punto vede tutto perfettamente, capisce le persone intorno a lui e se stesso, e comprende qual è il suo destino. Quale finale migliore?

Cosa ne pensate dell'epilogo della serie? Lo sapevate che il primo episodio di Sons of Anarchy nascondeva un indizio sull'episodio conclusivo?