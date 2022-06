Sons of Anarchy: Kim Coates è finalmente apparso nello spin-off Mayans M.C.

Quando Sons of Anarchy si è concluso, solo un paio di membri del cast originale sono rimasti nello show, lasciando poche opportunità per un crossover con la serie spinoff Mayans M.C.. Tuttavia, dopo la comparsa di Chips e Happy, i fan stavano cominciando a sperare di rivedere anche Tig interpretato da Kim Coates e l'attore è finalmente apparso.

Tig Trager è stato forse il personaggio più amato dai fan in Sons of Anarchy e il fatto che sia rimasto in vita alla fine della serie (e sia stato promosso a vicepresidente) ha fatto sperare i fan che prima o poi avrebbe fatto la sua comparsa in Mayans M.C..

Martedì sera, durante il finale della quarta stagione di Mayans M.C., quel momento è finalmente arrivato. Coates ha ripreso il suo ruolo di Tig per un paio di scene, condividendo principalmente lo schermo con il Marcus Alvarez di Emilio Rivera. I due personaggi avevano costruito un solido legame durante Sons of Anarchy e il loro rispetto reciproco ha portato a un incontro tra loro per cercare di porre fine alla guerra tra Mayans e Sons.

Non entreremo nei dettagli di come si è svolta la conversazione, per non spoilerare troppo, ma Tig ha finalmente avuto la sua occasione di tornare sotto i riflettori. Coates aveva confermato il suo ritorno nel franchise all'inizio della stagione.

La guerra tra i Sons e i Mayans è stata un punto centrale della quarta stagione. Prima dell'inizio della stagione, il co-creatore e showrunner Elgin James aveva parlato del conflitto tra i due club.

"Non credo che [il passato] se ne andrà mai", ha detto James. "Una volta che l'acqua rompe la diga, non so se finirà mai. Non so come si possano rimettere insieme i pezzi. Iniziamo [la stagione] con il botto; finiremo con il botto. C'è più azione nel primo episodio che nelle tre stagioni precedenti. Ci prenderemo il nostro tempo e saremo pazienti perché dobbiamo anche resettarci emotivamente. Ma una volta che si ricomincia a girare, non ci si può fermare. [La guerra] richiederà sicuramente una stagione, e potrebbe richiedere al resto di questi personaggi una vita intera".

