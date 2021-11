Sons of Anarchy, è morto all'età di 80 anni William Lucking interprete di Piney Winston

William Lucking, attore noto per aver interpretato il motociclista Piney Winston in Sons of Anarchy, è morto all’età di 80 anni nella sua casa a Las Vegas. A darne il triste annuncio è stata sua moglie, Sigrid Insull Lucking, in un necrologio distribuito dall'amico e attore Stephen Macht.

La sua morte il 18 ottobre a Las Vegas è stata annunciata dal suo amico di lunga data Stephen Macht su Facebook. Amici per 46 anni, Macht ha definito Lucking un "leone, e il suo ricordo sarà sempre una benedizione".



"Sebbene William interpretasse spesso i duri e gli uomini forti, nella sua vita reale era un uomo elegante con un intelletto brillante che amava discutere di politica e attualità, discutere di filosofia e fisica e affermare opinioni precise sull'arte e sulla poesia", ha scritto sua moglie.



Nato nel Michigan nel 1941, Lucking si è laureato alla UCLA in letteratura e ha studiato teatro alla Pasadena Playhouse. La sua lunga carriera a Hollywood è iniziata con piccole parti in programmi TV come Ironside, Mission Impossible, Lancer, The Virginian e The Partridge Family. Il suo primo film importante è stato Oklahoma Crude con George C. Scott e Faye Dunaway nel 1976. Lucking ha anche interpretato il colonnello dell'esercito Lynch in The A-Team della NBC dal 1983-84 e il Bajoran Furel in Star Trek: Deep Space Nine dal 1995-97.

Lucking è apparso in 35 episodi di Sons of Anarchy come membro fondatore dei SAMCRO Piermont “Piney” Winston, il padre di Ryan Hurst (interprete di Opie Winston), la serie creata da Kurt Sutter ha generato anche uno spin off. Piney è apparso dalla prima stagione uscita nel 2008 fino alla quarta stagione nel 2011. Oltre a sua moglie da 25 anni, l’attore lascia le sue due figlie, Marjet e Juliana, e le nipoti Quinlan e Lilian. La sua prima moglie, Mimi, morì di cancro nel 1996.



