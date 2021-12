Sons of Anarchy, spiegazione del finale di serie: riviviamo l'epilogo

Sons of Anarchy, la serie creata da Kurt Sutter, si concludeva sette anni fa con il 13esimo episodio della settima stagione, intitolato Papa's Goods, in italiano Il testamento di un padre. Secondo molti la prima puntata di Sons of Anarchy nascondeva un indizio sul finale e in effetti sembra proprio così. Ma come si conclude lo show?

Quanto segue contiene spoiler, quindi se non avete ancora visto il finale di Sons of Anarchy e non siete interessati a leggerlo prima di vederlo con i vostri occhi, vi consigliamo di tornare indietro.

Se invece siete interessati, vi raccontiamo cosa è accaduto nell'ultimo episodio. In verità bisogna fare qualche passo indietro rispetto alla 7x13, tornando a un evento che spiegherebbe la fine del protagonista dello show, Jax. Come sappiamo, nel corso delle stagioni, il personaggio subisce numerose perdite, ma la più dolorosa è quella della moglie, Tara Knowles, da cui non si riprenderà mai. Questo evento, infatti, lo porterà ad affrontare tutta la stagione con un atteggiamento rabbioso, e a compiere numerosi errori, anche all'interno del suo regno, SAMCRO.

Jax ad un certo punto comprende che è troppo tardi per salvarsi per lui, e decide di abbracciare il suo destino. Ma non è tardi per i suoi figli, che lascia in mani sicure prima di liberarsi da ogni legame. Saluta tutti, e va anche a trovare suo padre, prima di salire sulla sua motocicletta e lanciarsi in un'ultima folle corsa, che lo porterà a schiantarsi contro un camion. Il finale chiude perfettamente il cerchio, con i corvi che banchettano così come avevamo visto all'inizio.

Con questo finale Jax si afferma come l'antieroe per eccellenza, che nonostante la sua volontà di cambiare, alla fine torna sempre al punto di partenza. Questo perché le vicende e i posti non sono mai dalla sua parte, non importa quanto lui ci provi. E quindi non può che arrendersi, sacrificandosi in modo da regalare una vita migliore a tutti, soprattutto ai suoi figli. Una conclusione degna di una grande storia.

