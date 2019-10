Sony ha deciso di dare una seconda chance a 'Can't Touch This'

Il gameshow britannico Can’t Touch This riceverà una seconda possibilità, dopo che la serie originale è stato cancellato dalla BBC nel 2017. Sony ha realizzato infatti il pilota di una nuova versione del programma.

Il prodotto originale era stato prodotto da Stellify Media, compagnia di produzione del Nord Irlanda frutto di una joint venture con Sony Pictures Television. Ma ora, lo studio americano ha preso in mano le redini del progetto e ha girato un nuovo pilota che in questi giorni sta venendo proposto a diverse emittenti nel corso del MIPCOM (fiera internazionale in cui si vendono e comprano nuovi format).



Can’t Touch This consiste in una gara a ostacoli che ricorda programmi come Ninja Warrior, anche se possiede un maggiore taglio comico, che potrebbe in qualche modo avvicinarlo a Takeshi's Castle. L'obiettivo è di superare ogni avversità e riuscire a toccare il premio finale: una macchina.



La prima stagione è andata in onda su BBC One, ma i bassi ascolti hanno portato alla cancellazione.

Sarah Edwards, direttrice creativa della Sony, ha raccontato a Deadline che il materiale di partenza era molto buono e divertente, ma che qualcosa si è perso con la messa in onda. "Avevamo riscosso molto interesse a livello globale con i primi filmati, ma alla fine lo show è diventato qualcosa di molto diverso. All'inizio era davvero divertente e colorato".



Sony ha dunque deciso di riprovarci, e chissà se questa nuova versione di Can’t Touch This avrà una fortuna opposta rispetto all'originale.