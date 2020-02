Sony estende il contratto con Viaplay: saranno prodotti contenuti originali

Il colosso audiovisivo Sony Pictures Television ha rinnovato il contratto di collaborazione con Viaplay per la co-produzione e sviluppo di prodotti originali nel nord Europa, a cui si aggiungono anche serie TV e film che arriveranno sulla piattaforma streaming in esclusiva durante la prima finestra di lancio.

Si tratta di un ampliamento del precedente contratto pluriennale tra le due società, che tra le serie TV includerà la presenza su Viaplay di Seinfeld, Outlander, The Blacklist, StartUp, The Good Doctor, S.W.A.T., Lincoln, The Goldebergs; mentre per quel che riguarda i lungometraggi saranno presenti Spiderman: Far From Home, C'era Una Volta a... Hollywood, Jumanji: The Next Level, Hotel Transylvania 3, Charlie's Angels, Little Womenand Bad Boys For Life, Spiderman: Homecoming, Blade Runner 2049 e Baby Driver.

A proposito dell'accordo, Filippa Wallestam di NENT Group ha dichiarato:

"Viaplay rappresenta la casa di Hollywood nella zona del nord Europa e non aspettiamo altro di poter lavorare ancora più a stretto contatto con Sony Pictures Television nei prossimi anni. Insieme abbiamo dato vita a una collaborazione che ci permette di dare vita a nuovi approcci nei confronti dei contenuti. Grazie a questo accordo i nostri spettatori possono continuare a vedere i migliori film e le migliori serie TV di Sony. Grazie all'esperienza di Sony gli almeno sei prodotti originali di Viaplay porteranno la narrazione nordica a tutto il mondo"

Oltre alla distribuzione dei propri prodotti, infatti, Sony si impegnerà per la co-produzione di almeno sei prodotti originali. Queste sono invece le parole di Mark Young di Sony Pictures Television:

"Siamo davvero entusiasti per aver allargato questa collaborazione con il gruppo NENT. Si tratta di qualcosa di fantastico poter rendere Viaplay e Viasat la dimora di Sony in questa regione, per la distribuzione dei nostri prodotti. Il gruppo NENT è leader nell'ambito del mercato dello streaming e dei contenuti di qualità in questa zona e siamo davvero felici di continuare questo rapporto di collaborazione".

Vi ricordiamo che tra i nuovi progetti di Sony è presente il nuovo film horror di Sam Raimi, oltre alla distribuzione di The Truffle, il documentario di Luca Guadagnino.