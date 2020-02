Sony Pictures è al lavoro su una serie TV di Doc Savage

Sono passati quasi due anni dagli ultimi commenti di Dwayne Johnson su Doc Savage, tanto da aver fatto perdere le speranze a tutti i fan del celebre personaggio delle riviste pulp. Sony Pictures ha deciso quindi di cambiare il tipo di progetto, annunciando di stare lavorando ad una trasposizione per piccolo schermo delle sue avventure.

Dal film diretto da Shane Black e con protagonista Dwayne Johnson si è passati quindi ad una serie creata con la partnership di "Original Film", casa di produzione responsabile, tra le altre cose, anche della trasposizione di "Preacher" e "The Boys". A darne la notizia è stata la testata online Deadline, che afferma come questo faccia parte dell'accordo triennale firmato tra le due compagnie.

Nelle puntate della serie assisteremo quindi agli scontri tra Doc Savage e gang criminali, società segrete, dinosauri impazziti e tutte le altre originali situazioni descritte dall'autore Henry W. Ralston nei racconti pubblicati dal 1933 in avanti nelle riviste pulp e crime dell'epoca.

Per chi invece non conoscesse il personaggio, si tratta di un poliedrico supereroe, che è stato addestrato dal padre per essere un grande conoscitore di arti marziali,tecniche chirurgiche, abilità musicali e molto altro, rendendolo la figura perfetta per affrontare ogni minaccia nei confronti della pace. Non sappiamo ancora se sarà sempre Dwayne Johnson ad interpretare Doc Savage, ma siamo sicuri che nei prossimi mesi verrà rivelata qualche informazione in più sul progetto.