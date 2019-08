Sony sta progettando nuovi show con i personaggi del mondo di Spider-Man

Il successo di Spider-Man: Un Nuovo Universo deve aver rinvigorito la voglia di Sony di puntare sui personaggi Marvel i cui diritti sono ancora in suo possesso, nonostante l'entrata a pieno titolo dello stesso Uomo Ragno nel Marvel Cinematic Universe.

Nelle ultime ore è infatti trapelata la notizia secondo la quale i creatori del film premiato quest'anno con l'Oscar al Miglior film d'animazione siano al lavoro su delle nuove serie basate sui personaggi Marvel, e in particolare appartenenti alla cerchia di Spider-Man, ancora 'sotto contratto' con Sony.

A confermarlo sono stati gli stessi Phil Lord e Chris Miller: "Stiamo sviluppando un bel po' di serie usando i personaggi Marvel della Sony, che sono qualcosa come 900 personaggi. Stiamo cercando un modo di creare questi show in modo che ognuno sia un'esperienza a sé stante ma allo stesso tempo collegato agli altri. Stiamo parlando con un po' di potenziali partner per creare qualcosa di diverso da tutto ciò che sia mai stato fatto in televisione. Pensiamo che sarà qualcosa di davvero speciale" hanno dichiarato i due autori.

Miller e Lord, tra l'altro, si sono recentemente accordati con la divisione film di Universal Pictures. I due sono poi al lavoro per il sequel di Spider-Man: Un Nuovo Universo, la cui produzione è già stata avviata. Nel film torneremo a vedere in azione l'Uomo Ragno di Miles Morales.