Sony sta sviluppando la prima serie TV live-action dedicata al mondo di Final Fantasy

Come scrive oggi Variety, sganciando la bomba, la Sony Pictures Television ha annunciato in questo ultime ore lo sviluppo di una serie televisiva live-action dedicata al mondo di Final Fantasy, famosissima e amata saga videoludica già trasposta in diversi progetti cinematografici animati in CGI.

La novità assoluta è che si tratterà di una serie fantasy in live-action e dunque di grande produzione e ambizione. La Sony Pictures Television sta lavorando alacremente a questo primo adattamento in collaborazione con Hivemind e Square Enix, quest'ultimo sviluppatore dei vari giochi del franchise videoludico.



Al momento i dettagli sulla storia e i personaggi vengono tenuti segreti, ma come riporta Variety la trama racconterà "una storia completamente originale ambientata nel fantastico mondo di Eorzea", che come i fan più sfegatati del videogioco sanno è l'universo in continua espansione introdotto in Final Fantasy XIV e che incorpora anche diversi personaggi della lunga storia del franchise.



La serie, inoltre, "esplorerà la lotta tra magia e tecnologia in una ricerca per portare la pace in una terra in perenne conflitto" e presenterà un mix di personaggi vecchi e nuovi, come ad esempio l'anti-eroe preferito dai fan, Cid. Nell'adattamento troveremo anche creature e mezzi come Magitek, Beastmen, dirigibili o chocobo.



Hivemind sta attualmente sviluppando The Witcher per Netflix.