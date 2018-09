Sophia Bush sarà la protagonista della nuova serie Surveillance

Dopo l’addio a Chicago PD, a causa delle possibili tensioni sul set con il suo co protagonista Jason Beghe. Sophia Bush si prepara a lasciarsi quest’anno alle spalle e ripartire come nuova stella della serie tv Surveillance. Questo nuovo drama è attualmente in lavorazione e sarà trasmetto su CBS.

Alla Bush, toccherà essere l’affascinante capo delle comunicazioni per la National Security Agency, la cui lealtà sarà messa a dura prova nel tentativo di salvaguardare dei segreti governativi e la sua stessa vita.

CBS aveva inizialmente dato il compito alla Fox di produrre la serie, ma quest’ultima non ha concluso la creazione dell’episodio pilota. Patricia Riggen ( Tom Clancy's Jack Ryan ) è stata scelta come regista del primo episodio e al suo fianco ci sarà Matt Reeves ( Felicity ) in qualità di produttore esecutivo.

Surveillance si prospetta un thriller di spionaggio in cui non mancheranno numerosi colpi di scena. Non ci rimane che aspettare ulteriori notizie.